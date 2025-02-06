За два года в Башкирии число иностранных студентов выросло в два раза

В Башкирии за два года количество иностранных студентов увеличилось в два раза, с 3,7 тыс. в 2020-ом до 7,6 тыс. в 2022 году, следует из республиканской госпрограммы научно-технологического развития. Большинство иностранных студентов прибыли в регион из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана, Йемена, Индии и Египта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В Башкирии стабильно растет уровень образования, отмечается в документе — с 65,1% в 2020 году до 76,96% в 2022 году, что позволило ей войти в топ-15 рейтинга образовательного потенциала регионов в технической сфере, а университетам республики — быть признанными в глобальном рейтинге (THE, ARWU, QS, «Три миссии университета»).

Майя Иванова