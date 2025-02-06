Минпромторг РФ зарегистрировал научно-производственный центр БАС в Оренбуржье

В минпромторге РФ зарегистрировали ООО «Центр беспилотных авиационных систем Оренбургской области». Приказ о присвоении соответствующего статуса научно-производственному центру подписал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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в ведомстве отмечают, что регистрация центра является первым юридическим этапом его создания. Следующий этап — закупка оборудования. На оснащение научно-производственного центра из федерального бюджета выделено 375 млн руб., из областного — еще 56 млн руб.

По словам губернатора Оренбургской области производство комплектующих для беспилотников запустят к концу текущего года. На предприятиях «планируется изготавливать двигатели внутреннего сгорания и корпуса из композитных материалов, электронные комплектующие, полетные контроллеры».

Руфия Кутляева