Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпромторг РФ зарегистрировал научно-производственный центр БАС в Оренбуржье

В минпромторге РФ зарегистрировали ООО «Центр беспилотных авиационных систем Оренбургской области». Приказ о присвоении соответствующего статуса научно-производственному центру подписал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

в ведомстве отмечают, что регистрация центра является первым юридическим этапом его создания. Следующий этап — закупка оборудования. На оснащение научно-производственного центра из федерального бюджета выделено 375 млн руб., из областного — еще 56 млн руб.

По словам губернатора Оренбургской области производство комплектующих для беспилотников запустят к концу текущего года. На предприятиях «планируется изготавливать двигатели внутреннего сгорания и корпуса из композитных материалов, электронные комплектующие, полетные контроллеры».

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...