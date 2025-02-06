В Приангарье убийцу экс-милиционера приговорили к 18 годам

Иркутский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил к 18 годам колонии киллера, застрелившего бывшего милиционера в 2010 году. Об этом рассказали в прокуратуре Приангарья.

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По информации ведомства, в июне 2010 года в Братске исполнитель по заказу местного криминального авторитета (он объявлен в федеральный розыск) ликвидировал бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, с которым у заказчика был конфликт. Он подошел к автомобилю экс-милиционера и выстрелил в потерпевшего из пистолета с глушителем. После этого киллер с двумя соучастниками вывезли тело в лес и сожгли. За убийство они получили 1,5 млн руб., которые поделили поровну.

Раскрыть дело удалось спустя 13 лет. Трое подозреваемых в 2023 году были задержаны сотрудниками УФСБ в Иркутске, Братске и Новосибирске. В 2024 году двух соучастников, заключивших соглашение о сотрудничестве, суд приговорил к восьми и девяти годам в колонии строгого режима.

По ходатайству предполагаемого исполнителя, отрицающего свою причастность к преступлению, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Они признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Илья Николаев