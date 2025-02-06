На Верхней Волге начался зимний паводок

На Верхней Волге наблюдается редкое природное явление — зимний паводок, в связи с чем Угличская ГЭС начала пропуск воды через водосбросную плотину. Об этом сообщили филиале ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Паводок вызван аномально теплой погодой в январе в Европейской части России, из-за которой активно тает снег. Приток воды в Угличское водохранилище превысил норму более чем вдвое. По данным сайта Русгидро, 5 января уровень воды в Угличском водохранилище составил 112,82 м, что равно полному наполнению водохранилища (нормальный подпорный уровень).

Угличская ГЭС ведет пропуск лишней воды через водосбросную плотину, что в январе и феврале случается крайне редко. Этот шаг вызван небольшим объемом водохранилища и ограниченной пропускной способностью гидроагрегата. Расход через водосбросы 5 февраля составил 562 м3/с.

В «Каскаде Верхневолжских ГЭС» сообщили, что зимний паводок не представляет угрозы ни для гидроэнергетиков, ни для объектов на берегах Волги. Объем воды значительно ниже обычного весеннего половодья.

Антон Голицын