В Башкирии ужесточен приговор троим наркосбытчикам

Верховный суд Башкирии изменил приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Октябрьского, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее Октябрьский городской суд в зависимости от роли и степени участия признал их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ) и приговорил к лишению свободы на срок от четырех до семи лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и воспитательной колонии. Суд апелляционной инстанции поддержал доводы прокуратуры, изменил приговор и назначил наказание на срок от четырех с половиной лет до восьми с половиной лет.

Установлено, что с июня по август 2023 года трое молодых людей, одного из которых уговорил его знакомый, получали партии запрещенного вещества для дальнейшего распространения на территории Октябрьского. Полицейские изъяли наркотики.

Майя Иванова