Главу стройфирмы на Алтае осудят за махинации на 15 млн руб. с поставкой товаров

В Алтайском крае руководительнице двух строительных фирм предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4, ч.5 ст. 159 УК РФ). Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, предпринимательница заключала с клиентами договоры на поставку строительных материалов по предоплате, а также предлагала выгодные условия длительного хранения купленных товаров до того момента, пока они им не понадобятся. С января по апрель 2024 года, считают следователи, обвиняемая заключила договоры с 47 клиентами. Однако свои обязанности она не выполнила. Ущерб от ее действий оценивается более чем в 15 млн руб. Уточняется, что клиентов мошенница привлекала через сайт интернет-сервиса.

Среди потерпевших, уточнили в полиции, были жители Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса.

Александра Стрелкова