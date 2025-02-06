Глава Борисоглебского района перейдет на госслужбу

Глава Борисоглебского муниципального района Ярославской области Айнаш Кислякова перейдет работать на государственную службу. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айнаш Кислякова (слева)

Фото: страница Айнаш Кисляковой ВКонтакте Айнаш Кислякова (слева)

Фото: страница Айнаш Кисляковой ВКонтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 февраля губернатор Михаил Евраев объявил о назначении и.о. главы района депутата областной думы Ярослава Шилова. Между тем Айнаш Кислякова официально продолжает оставаться главой.

«Должна сообщить вам, что с 3 февраля нахожусь в отпуске с последующим переходом на государственную службу»,— написала госпожа Кислякова.

Глава подвела итоги своей работы, назвав в числе достижений ремонт домов культуры, строительство школы в Вощажниково, ремонт дорог, газификацию и ряд других.

Айнаш Кислякова поблагодарила губернатора, правительство региона, сотрудников администрации района и поселений и всех жителей. Госпожа Кислякова была избрана главой района в марте 2022 года, до этого являлась председателем муниципального совета. Ее полномочия закончатся досрочно в апреле 2025 года в связи с преобразованием района в муниципальный округ.

Антон Голицын