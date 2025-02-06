«Трактор» обыграл команду «Металлург» со счетом 5:2

Челябинская хоккейная команда «Трактор» обыграла в домашнем матче магнитогорский «Металлург». Счет составил 5:2.

Шайбами в составе «Трактора» отличились Григорий Дронов, Виталий Кравцов, Никита Коростелев, Василий Глотов и Александр Рыков. Из «Металлурга» голы забили Трой Джозефс и Даниил Вовченко.

Следующий матч между командами состоится в Челябинске 12 февраля. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Трактор» занимает первое место с 76 очками, а «Металлург» — четвертую строчку с 66 баллами.