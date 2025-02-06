Кандидатов на должность главы Пермского округа определят в марте

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Пермского округа пройдет 21 марта. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы. Документы от кандидатов будут принимать с 11 февраля по 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

30 января 2025 года депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Владимира Цветова, возглавлявшего территорию с апреля 2021 года.

Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. По данным «Ъ-Прикамье», она является и основным кандидатом на должность руководителя муниципалитета.