СУ СКР возбудило уголовное дело по факту травмирования снегом жительницы Кизела

Губахинским отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования местной жительницы упавшим с крыши снегом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, утром 3 февраля 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снега, в результате которого женщина, выходившая из подъезда указанного дома, получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.