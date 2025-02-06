Двух челябинцев осудили за фиктивную регистрацию 62 мигрантов

В Челябинской области суд вынес приговор бывшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД по Сосновскому району и местному жителю, которых обвинили в фиктивной постановке на учет 62 иностранцев. Первому фигуранту назначили два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, второму — два года три месяца, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, с 1 января 2023 года по 10 апреля 2024-го сотрудник полиции получил от местного жителя деньги, а взамен обеспечил быстрый и беспрепятственный прием документов 62 иностранцев для их незаконной постановки на миграционный учет. Кроме того, полицейский должен был не проводить проверки по местам пребывания мигрантов, где они на самом деле не жили.

Бывший сотрудник полиции признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), второй фигурант — по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).