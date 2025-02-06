Жители 14 улиц Новороссийска остались без воды из-за аварии

Жители 14 улиц Новороссийска остались без воды из-за неисправности запорной арматуры диаметром 500 миллиметров. Подачу ресурса в зону водоснабжения №27 и 27«А» 6 февраля в 06:00 приостановил МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба ведомства.

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Ограничения затронули жителей улиц: Бориса Пупко, Вербовой, Волгоградской, Героев Десантников, Григорьева, Котанова, Молодежной, Мурата Ахеджака, Пионерской, Удалова, Хворостянского и Южной, а также проспектов Дзержинского и Ленина.

Специалисты планируют завершить ремонтные работы к 17:00. На время отключения «Водоканал» организует подвоз воды по заявкам местных жителей. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Нурий Бзасежев