Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители 14 улиц Новороссийска остались без воды из-за аварии

Жители 14 улиц Новороссийска остались без воды из-за неисправности запорной арматуры диаметром 500 миллиметров. Подачу ресурса в зону водоснабжения №27 и 27«А» 6 февраля в 06:00 приостановил МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения затронули жителей улиц: Бориса Пупко, Вербовой, Волгоградской, Героев Десантников, Григорьева, Котанова, Молодежной, Мурата Ахеджака, Пионерской, Удалова, Хворостянского и Южной, а также проспектов Дзержинского и Ленина.

Специалисты планируют завершить ремонтные работы к 17:00. На время отключения «Водоканал» организует подвоз воды по заявкам местных жителей. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...