Беглов пообещал построить новую дорогу до соцобъектов в поселке Металлострой

На территории поселка Металлострой Колпинского района Петербурга собираются построить новый внутриквартальный проезд от Садовой улицы до Полевой. Такое обещание по итогам личного приема граждан в приемной президента РФ в СЗФО дал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с просьбой о ремонте дороги обратилась жительница Колпинского района. Гражданка пожаловалась, что существующий настил из бетонных плит покрылся многочисленными выбоинами и трещинами, на нем отсутствует освещение, «что препятствует безопасному проезду транспорта и комфортному движению пешеходов».

В Смольном пояснили, что недоделанная дорога досталась городу в наследство от «недобросовестного девелопера», который использовал ее как временную для подъезда к стройплощадке. Как рассказал господин Беглов, неназванная компания должна была построить в этой локации пять домов, выполнить благоустройство территории и организовать внутриквартальный проезд, однако завершила возведение только двух — остальные три были достроены по его личному поручению.

Тем временем состояние дороги затрудняло доступ местным жителям к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, социального обслуживания и культуры, а также к стадиону «Искра», где проводятся массовые физкультурные мероприятия, отметили в городской администрации.

В самое ближайшее время в Смольном пообещали благоустроить на объекте проезжую часть и тротуары, переложить существующие сети связи, водоснабжения, теплосети и канализационной сети, а также обустроить наружное освещение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Приморском районе Петербурга до конца января 2026 года также намерены подготовить проект планировки территории для дублера Приморского шоссе.

Андрей Цедрик