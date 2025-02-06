В Прикамье подешевел бензин после долгого роста цен

В Росстате привели данные о потребительских ценах на бензин. Как следует из публикации Росстата, средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае за период с 28 января по 3 февраля составила 58,6 руб. за 1 литр. Цены на бензин в регионе за минувшую неделю снизились по сравнению с периодом с 21 по 27 января на 2,74 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дизельное топливо с 28 января по 3 февраля подорожало на 3 коп., его цена выросла до 71,29 руб. за литр. Цены на другие виды топлива не изменились: бензин АИ-92 стоил в среднем 55,72 руб. за 1 литр, АИ-95 — 60,54 руб. за литр, АИ-98 и выше — 83,94 руб. за литр.

Отметим, что снижение цен на бензин в Прикамье произошло после длительного роста. По сообщению Росстата, за минувший год автомобильный бензин в крае подорожал на 10%. В конце декабря 2024 года средняя стоимость бензина в Пермском крае составляла 61,3 руб. за литр.