Проект пошел лесом

Арбитражный суд Краснодарского края назначил дату пересмотра спора АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» с властями Новороссийска о выдаче порубочного билета. Предварительное судебное заседание назначено на 20 февраля. АО намерено инвестировать в строительство предприятия мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. В НЦЗ «Горный» заявляют, что лес необходимо вырубить для того, чтобы начать реализацию проекта. Власти отмечают, что компания еще не получила разрешение на строительство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 20 февраля повторное рассмотрение иска Новороссийского цементного завода «Горный» к властям о выдаче разрешения на вырубку 61 га леса под строительство предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% УК принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному на Рублевском шоссе в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 1,8 млн руб.

Компания намерена возвести в хуторе Горном цемзавод мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. Объем инвестиций оценивается в 22 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Представители НЦЗ «Горный» заявляют в суде, что лес необходимо вырубить для того, чтобы начать реализацию инвестиционного проекта.

В сентябре 2023 года муниципалитет отклонил запрос инвестора на получение порубочного билета, что привело к судебному спору.

Согласно договору аренды от 2015 года, предприятие обязалось не причинять вред экологии и не допускать ухудшения характеристик территории. Представители местной администрации сочли, что уничтожение 61 га лесных насаждений без компенсационного озеленения нанесет урон окружающей среде.

В июле 2023 года кубанский арбитраж поддержал позицию городских властей, отказав в удовлетворении требований завода. Компания обжаловала это решение. Весной 2024 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В пресс-службе администрации Новороссийска сообщили «Ъ-Кубань», что АО «НЦЗ "Горный"» не обращалось за разрешением на строительство цементного завода, а значит, оснований рубить лес пока нет.

Кроме того, по данным мэрии, общество отказалось внести плату за вырубку зеленых насаждений, ссылаясь на нормы закона Краснодарского края «Об охране зеленых насаждений Краснодарского края».

Связаться с представителями НЦЗ «Горный» по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Ранее член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказывал «Ъ-Кубань, что вырубка леса, где растут вековые деревья, и создание промпредприятия нанесут невосполнимый ущерб местной флоре и фауне. По его словам, в этом месте сосредоточено большое разнообразие редких растений, многие из которых занесены в Красные книги. Эколог также обратил внимание на то, что в зону вырубки попадает самая крупная на Кавказе популяция подснежника складчатого. В Краснодарском крае всего три места обитания этого растения, и одно из них может быть утрачено.

Вениамин Голубитченко также подчеркнул, что участок под новый цементный завод расположен в верховьях ручьев, питающих крупные реки.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан, оценивая перспективы дела, говорит, что кассационный суд выявил существенные процессуальные нарушения в рассмотрении дела судами предыдущих инстанций.

«Ключевой момент здесь, что предыдущие суды не исследовали надлежащим образом вопрос о наличии действующих арендных отношений между обществом и собственником земельного участка. Из материалов дела следует, что срок аренды по договору истек еще в начале 2020 года, и этот факт имеет существенное значение для правильного разрешения. При новом рассмотрении суду предстоит установить, сохранились ли арендные отношения после указанной даты, поскольку в отсутствие действующего договора у общества действительно может не быть правовых оснований для получения порубочного билета»,— отмечает эксперт.

При этом, обращает внимание юрист, кассационный суд указал на необоснованность некоторых выводов администрации: в частности, был признан неправомерным аргумент о необходимости получения дополнительного согласия арендодателя на вырубку зеленых насаждений, поскольку такое право уже предусмотрено договором аренды при условии получения соответствующего разрешения. Также суд отметил, что администрация не выполнила предусмотренную законом процедуру рассмотрения заявления общества: не провела обследование насаждений и не произвела расчет компенсационной стоимости.

«Относительно возможного исхода дела при новом рассмотрении пока можно предположить разные варианты: так, если общество докажет наличие действующих арендных отношений (через пролонгацию договора или заключение нового), то суд может обязать администрацию повторно рассмотреть заявление с соблюдением установленной процедуры. В противном случае в удовлетворении требований может быть отказано в связи с отсутствием у общества права на получение лицензии на вырубку леса»,— резюмирует господин Помазан.

Наталья Решетняк