В Екатеринбурге полностью потушили пожар в магазине автозапчастей

Пожарные в Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в магазине автозапчастей, сообщили в МЧС России. Его площадь составила 750 кв. м, тушением занимались 44 специалиста и 14 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Локализовали пожар вечером 5 февраля. Огонь затронул соседний склад, но спасателям удалось не допустить его распространения на часть, где хранились емкости с маслом и антифризом.

Накануне пламя охватило 300 кв. м кровли и имущества в магазине, расположенном в Саранинском переулке микрорайона Елизавет. Информации о пострадавших не поступало.

Ирина Пичурина