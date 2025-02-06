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В Екатеринбурге полностью потушили пожар в магазине автозапчастей

Пожарные в Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в магазине автозапчастей, сообщили в МЧС России. Его площадь составила 750 кв. м, тушением занимались 44 специалиста и 14 единиц техники.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Локализовали пожар вечером 5 февраля. Огонь затронул соседний склад, но спасателям удалось не допустить его распространения на часть, где хранились емкости с маслом и антифризом.

Накануне пламя охватило 300 кв. м кровли и имущества в магазине, расположенном в Саранинском переулке микрорайона Елизавет. Информации о пострадавших не поступало.

Ирина Пичурина

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