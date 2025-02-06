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В Сибири в 2024 году собрали 3,4 трлн рублей налогов

В 2024 году в консолидированный бюджет РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) было собрано 3,4 трлн руб. — на 11% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила пресс-служба сибирского полпреда российского президента Анатолия Серышева.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полпред провел рабочую встречу с руководителем межрегиональной инспекции ФНС по СФО Русланом Афанасиевым. «Рост поступлений отмечается в восьми регионах округа, за исключением Республики Хакасия и Кемеровской области — Кузбасса»,— отмечается в сообщении по ее итогам.

В консолидированные бюджеты регионов СФО было собрано 1,7 трлн руб. Этот показатель вырос на 7%.

По данным ФНС, по итогам прошлого года число юрлиц в Сибири снизилось на 2%. В налоговой службе это объяснили, в том числе, «результатом проводимой работы по обеспечению достоверности единого государственного реестра юридических лиц».

Валерий Лавский

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