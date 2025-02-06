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По делу о коррупции арестован экс-гендиректор завода «Тяжстанкогидропресс»

Городской суд Бердска (Новосибирская область) заключил под стражу до 30 марта Николая Степакина, Сергея Рыля и Олега Ударцева, в отношении которых возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в суде. Николая Степакина, судя по вменяемой ему ч. 3 ст. 33 УК РФ, следствие считает предполагаемым организатором криминальной схемы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается в деле, вся троица работала в коммерческой фирме и вымогала крупную сумму у руководства крупного российского машиностроительного завода за передачу оборудования, необходимого для производственного процесса. Оборудование находилось у новосибирских бизнесменов в лизинге, при этом по договорам сублизинга машиностроительный завод за него уже рассчитался. За подписание актов его приема-передачи подозреваемые вымогали 13 млн руб., рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. При получении требуемой суммы они были задержаны с поличным. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Николай Степакин, который ранее возглавлял завод «Тяжстанкогидропресс», находится под судом еще по одному уголовному делу. Ему и другому топ-менеджеру предприятия Виктору Арановскому вменяется в вину хищение заводского имущества на сумму более 200 млн руб. В июле 2023 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила его на рассмотрение суда.

Илья Николаев

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