Обвинительное заключение утверждено по делу двух бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса»

В Новосибирске перед судом предстанут два бывших директора завода ПАО «Тяжстанкогидропресс». Обвинительное заключение по делу утверждено в прокуратуре Новосибирской области. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денежных средств, также один из них обвиняется в растрате и преднамеренном банкротстве ООО СМЦ «Стиллайн», связного с заводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По версии следствия, экс-директора завода, заключив в разное время договоры купли-продажи с подконтрольными организациями, продали имущество «Тяжстанкогидропресс» (здание и земельный участок) за 31 млн руб. при рыночной стоимости здания более 64 млн руб. и земельного участка 20 млн руб. Также было реализовано еще одно здание за 45 тыс. руб. при фактической рыночной стоимости 1,4 млн руб., 100% доли в уставном капитале ООО «Боровлянское» по номинальной стоимости уставного капитала 20 тыс. руб. при рыночной стоимости не менее 104 млн руб. и дорогостоящий автомобиль. Также один из руководителей обвиняется в том, что путем обмана акционеров ПАО похитил 85 единиц оборудования «Тяжтанкогидропресса» на 67 млн руб., а также растратил более 48 млн руб., сообщает прокуратура Новосибирской области. Ущерб от действий экс-руководства предприятия следствие оценило в 1 млрд руб.

В феврале прошлого года сообщалось о задержании в Новосибирске двух экс-гендиректоров завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и Виктора Арановского.

Завод «Тяжстанкогидропресс» основан в 1943 году, является одним из крупных станкостроительных предприятий России, производит металлорежущие станки и гидравлические прессы. По данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Арановский возглавлял завод с 2002-го по 2016 год и до того же момента оставался основным его акционером (около 72% в капитале). С декабря 2016 года гендиректором завода стал Николай Степакин, постепенно получивший основной пакет акций предприятия. В октябре 2021 года в компании была введена процедура наблюдения, в начале сентября 2022 года производство по делу о банкротстве прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. Бенефициаром ПАО «Тяжстанкогидропресс» (57,45% в капитале) лично и через подконтрольное (100%) ООО «СМЦ „Стиллайн“» до банкротства был предприниматель Николай Степакин.

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Оксана Павлова