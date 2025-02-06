Пролет моста в Приморье обрушился из-за перегруженного тягача

Причиной обрушения пролета моста через реку Большая Уссурка в Приморском крае стала перегруженность свыше нормы тягача Kenworth, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Один из пролетов автомобильного моста в районе села Мельничное обрушился накануне, 5 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Движение по мосту временно запрещено.

«Для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenworth, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа составляла порядка 50 т»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили «Ъ», что с учетом того, что у тягача и прицепа четыре оси, приблизительная нагрузка на каждую составила 12,5 т — это в 2,5 раза превысило допустимую для данного мостового перехода величину.

В отношении водителя большегруза составлен протокол по статье о нарушении требований знаков о весовых ограничениях (ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП).Материалы направлены на рассмотрение в МТУ Ространснадзора по ДФО. Максимальное наказание за подобное правонарушение — штраф в размере 7,5 тыс. руб.

Владельцу тягача грозит штраф до 600 тыс руб. по статье о превышении допустимой массы транспортного средства более чем на 50% (ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП).

В местной администрации сообщили, что специалисты провели обследование моста. Готовится план по его восстановлению, уточнили власти.

Алексей Чернышев, Владивосток