В Приморье обрушился пролет автомобильного моста

Один пролет автомобильного моста через реку Большая Уссурка в районе села Мельничное обрушился сегодня, 5 февраля, в Приморском крае. Как сообщила администрация Красноармейского муниципального округа, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным прокуратуры региона, повреждение мостового перехода произошло во время движения по нему большегруза, принадлежащего ОАО «Рощинский КЛПХ», перевозившего лесоматериалы. «Движение по мосту, находящемся на балансе администрации округа, в настоящее время невозможно, на место выехали специалисты и сотрудники Госавтоинспекции»,— заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль восстановление движения, оценку ущерба и его возмещение виновной стороной. Муниципальные власти объявили в селе Мельничное режим повышенной готовности. В прокуратуре уточнили, что альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодежное, расположенными дальше по направлению от пострадавшего моста, возможно через поселок Терней.

Алексей Чернышев, Владивосток; Ольга Семеновых