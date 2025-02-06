Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Восемь военных из Сибири были освобождены при обмене пленными с Украиной

В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены восемь сибиряков. Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что в регион вернутся трое военных. Еще пять военнослужащих — в Иркутскую область, заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После их доставят в Россию для «прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

Обмен военнопленными состоялся накануне по формуле «150 на 150». Посредником выступили ОАЭ. Последний обмен пленными по формуле «25 на 25» стороны провели в январе 2025 года.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...