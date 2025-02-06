Восемь военных из Сибири были освобождены при обмене пленными с Украиной

В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены восемь сибиряков. Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что в регион вернутся трое военных. Еще пять военнослужащих — в Иркутскую область, заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После их доставят в Россию для «прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

Обмен военнопленными состоялся накануне по формуле «150 на 150». Посредником выступили ОАЭ. Последний обмен пленными по формуле «25 на 25» стороны провели в январе 2025 года.

Александра Стрелкова