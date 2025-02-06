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Коммерсантъ FM
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Бителлу больше не интересует «Ботафого»

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался от приобретения полузащитника московского «Динамо» Бителлу, сообщает espn.com.br.

В середине января Бителлу не прибыл на медосмотр в Москве и пропустил большую часть проходившего в Катаре зимнего тренировочного сбора. Ранее издание Globo сообщило, что бразилец хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, однако бело-голубые отклонили два предложения со стороны «Ботафого». После этого, как утверждает Globo, «Динамо» направило бразильским клубам заявление, в котором говорится о недопустимости проведения переговоров с Бителлу без санкции бело-голубых. Позднее «Динамо» сообщило, что Бителлу вернулся в расположение команды, приступил к тренировкам, но не сыграл против петербургского «Зенита» (3:1) 27 января и «Краснодара» (0:1) 4 февраля.

В среду стало известно, что бразильский клуб отказался от дальнейших попыток приобрести 25-летнего полузащитника и начал переговоры с португальской «Бенфикой» по поводу аренды аргентинского вингера Бенхамина Рольхейсера.

Бителлу выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Всего за бело-голубых он провел 51 матч, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.

«РИА Новости»

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