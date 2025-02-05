На Кубани сократили должность замминистра образования Сергея Урайкина

В Краснодарском крае сократили должность заместителя министра образования, которую занимал Сергей Урайкин. Его данные пропали с сайта министерства. Ранее «Известия» сообщали, что кадровые перестановки связаны с формированием департамента молодежной политики в регионе, который сегодня возглавил Роман Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin Фото: https: / vk.com / sergei_yraikin

Сергей Урайкин оказался в центре скандала после публикации видео, где он, используя нецензурную лексику, общается с волонтерами центра по спасению птиц. Позже чиновник извинился и объяснил свои действия «непрерывным напряжением». После этого СМИ сообщили, что Сергей Урайкин покинет должность в конце января.

Наталья Решетняк