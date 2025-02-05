В Ростове возбудили уголовное дело после нападения в торговом центре

В Ростове возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) после нападения ростовчанина на 18-летнего юношу в одном из торговых центров города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 29 января текущего года. В результате нападения пострадавший получил резаную, не проникающую рану. Молодому человеку была оказана медицинская помощь.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ева Китаева