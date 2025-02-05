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Коммерсантъ FM
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Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией. Стороны подписали договор в декабре 2024 года, он нацелен на укрепление безопасности стран в рамках оборонного пространства Союзного государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты рассмотрят законопроект в приоритетном порядке. «Предусмотренные договором меры позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета наших государств и их территориальную целостность»,— прокомментировал внесенный проект господин Володин (цитата по сайту Госдумы)

По этому договору стороны могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. В том числе использовать российское тактическое ядерное оружие, которое находится на территории Белоруссии. Также, как указано в соглашении, Россия сможет размещать базы и военный контингент в Белоруссии.

Подробнее о российском оружии в Белоруссии — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».

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