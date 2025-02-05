Суд изъял у собственника объект культурного наследия в Тутаеве

Суд изъял у владельца объект культурного наследия «Дом жилой городской», расположенный на Волжской набережной, 136 в Тутаеве. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как пояснил господин Евраев, сотрудники областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) в 2024 году зафиксировали нарушения содержания имущества и направили собственнику документ с указанием видов и сроков необходимых работ.

«Реакции не последовало. Здание разрушается, небезопасно и портит внешний вид города. Мы действуем строго в правовых нормах и заинтересованы в конструктивном диалоге с владельцами, готовы оказать поддержку и помощь. Но смотреть, как наше наследие превращается в руины, мы не будем. Обратились с иском об изъятии, и суд поддержал нашу позицию»,— написал господин Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что в настоящее время служба направила в суд около 100 исковых заявлений об изъятии объектов культурного наследия у недобросовестных собственников.

Алла Чижова