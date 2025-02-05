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Жители Петербурга в 2024 году 116 раз вызвали полицию без надобности

Полиция Санкт-Петербурга за 2024 год 116 раз выезжала по ложному вызову. К административной ответственности привлекли 113 человек, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Совершивших заведомо ложный вызов оштрафовали об общую сумму 114,2 тыс. рублей. При этом в отношении трех петербуржцев ограничились предупреждением.

Среди причин для звонков были заявления об огнестрельном ранении в паховую область (его на самом деле не было). Один из заявителей сообщил полиции, что его убили. Правоохранителям также поступил вызов от петербуржца с признанием в убийстве жены, которой на тот момент в доме не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 700 человек эвакуировали в Петербурге за сутки из-за лжеминеров из США.

Татьяна Титаева

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