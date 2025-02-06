Мэрия расторгнет договор пользования бывшим зданием Камерного театра

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля (КУМИ) намерен расторгнуть договор безвозмездного пользования зданием на улице Свердлова, 9 с некоммерческим партнерством культуры «Арс-формат». В здании ранее находился Ярославский камерный театр. Об этом председатель КУМИ Денис Пуговишников сообщил на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

В докладе господина Пуговишникова сообщается, что в 2024 году были проведены проверки выполнения условий договоров безвозмездного пользования. По их итогам, в том числе, было установлено, что не узаконены ранее произведенные перепланировки по трем договорам. В числе адресов указывается и Свердлова, 9. Ранее о незаконных перепланировках в здании театра сообщали и в областном минкульте. Пользователю были направлены претензии, но до конца прошлого года нарушения устранены не были.

«Поэтому в январе мы подготовили претензии о расторжении, досудебное, так скажем. В случае неподписания соглашения о расторжении будем обращаться в суд о расторжении договора в связи с невыполнением условий»,— сказал господин Пуговишников.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», соучредителем НП культуры «Арс-формат» являлось НУК «Ярославский камерный театр». НУК сейчас проходит процедуру ликвидации в связи со смертью учредителя Юрия Ваксмана. По данным источника «Ъ-Ярославль», в бывшем здании театра в январе было отключено отопление за неуплату. В здании по-прежнему продолжает работать известная книжная лавка. На своей странице ВКонтакте магазин объявил о распродаже книг в связи с подготовкой к переезду.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Камерный театр вошел в состав государственного Театра юного зрителя после смерти его основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова.

Алла Чижова