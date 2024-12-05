Минкульт объяснил отмену спектаклей Камерного театра пассивностью зрителей

Министерство культуры Ярославской области объяснило отмену спектаклей Камерного театра им. Ваксмана «выжидательной позицией» зрителей. Комментарий профильное министерство представило «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт ДК «Строитель» Фото: Официальный сайт ДК «Строитель»

Напомним, из-за плохой продажи билетов 3 и 4 декабря были отменены два спектакля Камерного театра, которые должны были пройти в ДК «Строитель». Как пояснили в минкульте, театру нужно время на восстановление полноценного репертуара.

«В данный момент, к сожалению, зрители заняли выжидательную позицию и не спешат покупать билеты — по комментариям в социальных сетях им не нравится сцена ДК "Строитель", "старые" спектакли, отсутствие возможности выступать в здании на улице Свердлова. При этом аренда сцены в ДК "Строитель" оплачивается из областного бюджета и администрация театра не может допустить показ спектаклей при пустых залах»,— объяснили в минкульте.

В ведомстве заявили, что переезд из здания на улице Свердлова — временная и вынужденная мера.

«Здание на улице Свердлова временно не может быть использовано театром. Чтобы согласовать проведенную там перепланировку, установить систему пожаротушения, провести капитальный ремонт требуются время и средства»,— сообщили в министерстве.

Кроме того, после смены статуса театра возникли проблемы с правами на спектакли. На восстановление полноценного репертуара требуются «время, художественные силы и желание артистов». В минкульте пообещали усилить рекламу оставшихся в репертуаре спектаклей и изменить «принципы распространения» билетов.

«Все артисты официально трудоустроены, они получают заработную плату, предусмотрены средства на новые постановки и аренду временных площадок для проведения спектаклей. Не хватает только зрителей в зале, чтобы помочь Камерному театру легче пережить период перехода из частного в государственный сектор»,— говорится в сообщении минкульта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана открыл 26-й сезон в новом статусе и на новой сцене. Бывший частный театр стал государственным после смертей его основателей, а здание театра на улице Свердлова временно непригодно для использования, потому актеры выступают на других площадках — в ДК «Строитель» и в Доме актера.

Алла Чижова