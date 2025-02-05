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Картину первой половины 19 века продают в Петербурге за 100 млн рублей

Картину художника Баpoнъ Poзенъ «Этюд лодки в море около Гавра» выставили на продажу в Санкт-Петербурге за 100 млн рублей. Она датирована 1828 годом, следует из опубликованного объявления.

Продавец сообщил, что полотно передавалось из поколения в поколение. Картина требует реставрации, поскольку есть сколы, трещины, пятнa, цaрaпины и cледы клeя. Полотно подписано Бароном Розеном. Автор объявления готов обсудить цену картины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за картину Ван Гога запрашивали в Петербурге два млрд рублей.

Татьяна Титаева

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