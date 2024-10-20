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Двое воронежских военных вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись двое воронежских военнослужащих. Как сообщил губернатор Александр Гусев, 19 октября они находились в Белоруссии, где получали медицинскую и психологическую помощь. У них уже есть возможность связаться с родственниками.

Господин Гусев добавил, что «вскоре» бойцы вернутся в Россию. Они будут проходить лечение в медучреждения Минобороны РФ.

Накануне липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил о возвращении двух липецких военных из украинского плена.

В Минобороны России сообщили, что 18 октября российская и украинская стороны обменялись пленными по формуле «95 на 95». Посредником при возращении россиян выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Алина Морозова

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