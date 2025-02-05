Депутаты настраивались на волну

Мэрия Екатеринбурга заявила о пересмотре стратегии развития муниципального радио «Город FM 107.6» и анонсировала планы по существенному росту его аудитории. Депутаты гордумы усомнились в эффективности изменений и возмутились отсутствием в эфирах обсуждения тем транспорта, ЖКХ, благоустройства и специальной военной операции (СВО). В думе заверили, что интерес к радио увеличится после значительного роста числа программ с чиновниками мэрии и депутатами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Муниципальное радио «Город FM 107.6» в Екатеринбурге ежедневно слушают около 32 тыс. человек, тогда как общее число радиослушателей в городе составляет 650 тыс. человек, сообщила на заседании думской комиссии по МСУ директор департамента информационной политики мэрии Екатерина Мезинцева. Она подчеркнула, что аудитория радиостанции «застыла», в связи с чем власти призвали руководство учреждения изменить стратегию развития «Радио Екатеринбург».

«Мы столкнулись с несколькими разногласиями и не смогли получить видимые изменения. Поэтому у нас произошла смена руководителя, в ноябре 2024 года, на должность директора радио была принята Анна Каднай»,— пояснила директор департамента.

Представляя собравшимся госпожу Каднай, председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия»; ЕР) отметил, что если депутатов не зовут на радио, то они приглашают представителей радио к себе на заседание. Директор радиостанции тут же ответила: «Всех вас приглашаю на радио, под каждую вашу задачу мы подготовим удобный, полезный и правильный контент, будем его транслировать не только в эфирах радиостанции, но и на наших площадках».

По ее словам, за два месяца работы на посту ей удалось выявить «слабые зоны» радиостанции. Госпожа Каднай заверила, что в течение 2025 года будет сделан упор на повышении узнаваемости радиостанции и продвижении контента. «Это пресса, наружная реклама, в том числе на станциях метрополитена, с которым у нас на стадии подписания договор»,— пояснила она.

Анна Каднай отметила необходимость разработки «новых программных стандартов».

«Требуется определить ядро нашей целевой аудитории, пощупать и понять, кто эти люди и какие у них предпочтения. Нужно сделать это поступательно, любые резкие движения могут привести к потере части слушателей»,— предостерегла директор.

Депутат от ЕР Станислав Киселев сообщил коллегам, что слушал «Город FM 107.6» по два-три часа с понедельника по среду. «Узнал проблемы уток, интимные трудности женщин, которые, могу сказать как медик, если и есть у женщин, они все про них знают, если их нет — про это и слышать не охота, тем более мужчинам»,— пояснил он.

Депутат подчеркнул, что власти ориентируются на «образованную и сильную молодежь», однако за 10 минут эфира муниципального радио «спикер три-четыре раза повторил, что он очень хорошо зарабатывает курьером».

«Чуть ли не реклама "идите, ребята, в курьеры работать". Не надо учиться, можете уйти в академический отпуск, и потом вообще бросить университет, вы заработаете на курьерстве. Я взял и выключил это радио, извините»,— завершил Станислав Киселев.

Депутата поддержал коллега по фракции Сергей Павленко, который призвал уделить внимание патриотическому воспитанию на «Город FM 107.6». «У нас молодежь, ведомая Западом, совершает преступления: поджигают шкафы, совершают диверсионные акты и зачастую, когда начинаешь с ними общаться, они не понимают, что делают»,— пожаловался он. Господин Павленко поинтересовался, сколько депутатов гордумы успели выступить на радио после избрания в 2023 году. Екатерина Мезинцева подчеркнула, что радиоэфир «Город FM 107.6» в 2024 году посетили «плюс-минус» 18 депутатов. Сергей Павленко усомнился в озвученных данных.

«Лучше бы Станислава Киселева пригласили, он бы вам про патриотизм, СВО рассказал, чем про то, сколько уток плавает в пруду»,— призвал он.

«Не вздумайте летом кормить уток»,— обратился господин Киселев к коллеге, на что Анна Каднай отметила «пользу информации» в эфире радиостанции.

Депутат от КПРФ Виктор Сомиков подчеркнул, что выполнил «домашнее задание» и слушал «Город FM 107.6» в течение нескольких дней. Он призвал добавить в эфир обсуждение тем транспорта, ЖКХ, благоустройства и СВО.

В завершении обсуждения Дмитрий Сергин призвал внести изменения в стратегию развития, однако «не менять ее на 180 градусов».

«До 2018 года "Город FM 107.6" был бабушкиным радио, шли программы, с песнями 1960-1970-ых годов, была неплохая целевая аудитория, но пришел новый руководитель, и в корне изменил концепцию»,— пояснил он.

Господин Сергин предложил предусмотреть дополнительные средства на развитие радио при подготовке бюджета Екатеринбурга на 2026 год и через год заслушать доклад об итогах работы учреждения. «Активно привлекайте чиновников администрации и депутатов к обсуждению вопросов, чтобы мы ваше радио разогнали в хорошем смысле этого слова, чтобы его знали, любили, слушали, чтобы таксисты для приезжих в город включали именно это радио»,— призвал он.

Василий Алексеев