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Коммерсантъ FM
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AP: «Движение М23» захватило город Ньябибве на востоке ДРК

Боевики группировки «Движение 23 марта» (М23), этнические тутси, поддерживаемые Руандой, в ходе наступления в Демократической Республике Конго (ДРК) сегодня, 5 февраля, вошли в город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву — столицы провинции Южное Киву, пишет Associated Press со ссылкой на местных жителей. Ранее на этой неделе М23 заявило, что не намерено захватывать административный центр провинции.

Накануне «Движение М23» объявило о введении режима прекращения огня в связи с гуманитарным кризисом. Вместе с тем Киншаса и ООН утверждают, что бои не прекращаются. По данным властей ДРК, в Гоме — административном центре провинции Северное Киву — погибли 2 тыс. человек.

По оценкам ООН, к боевиками присоединились около 4 тыс. военнослужащих из соседней Руанды — намного больше, чем в 2012 году, когда М23 временно контролировало Гому. Президент Руанды Поль Кагаме говорил, что не знает, находятся ли военные страны в ДРК. При этом он подчеркнул, что Руанда сделает все необходимое для своей защиты.

«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию. Постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Лусине Баласян

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