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Более 40 млн рублей потратят на новый этап реставрации Александровского дворца

На новый этап реставрации Александровского дворца в ГМЗ «Царское Село» потратят 41,4 млн рублей. Соответствующие данные можно найти на сайте госзакупок. Работы начнутся в 2025 году, однако не затронут действующую экпозицию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специалисты воссоздадут камин и отремонтируют паркеты Малиновой гостиной, первого этажа правого флигеля, а также починят один из пандусов. Как сообщает «Деловой Петербург», работы в течение года будет выполнять компания «ПСБ ЖилСтрой».

Организация, известная по работе с многими государственными культурными учреждениями города, занимается всеми работами во дворце с 2012 года.

В закупке «Царского Села» предприятие было единственным участником. Отметим, что за минувший год с «ПСБ ЖилСтроем» заключили более 20 контрактов на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин наградил генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Андрей Маркелов

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