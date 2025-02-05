Аграрии Ростовской области заложат 100 гектаров садов в 2025 году

В текущем году сельхозпредприятия Ростовской области намерены заложить 100 га новых садов. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году на территории региона было заложено более 166 га садов. В их числе 63 га семечковых, 5 га косточковых и 99 га орехоплодных.

Ореховые сады появились в регионе впервые. Инвестор планирует вложить в проект в Каменском районе порядка 1 млрд руб. Проект рассчитан до 2030 года. Итоговая площадь садов должна составить около 300 га.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донские власти увеличат средства на поддержку аграрно-промышленного комплекса до 10,6 млрд рублей.

Снежана Стодольская