Три ЦРБ на севере области объединят с районной больницей в Миллерово

Правительство Ростовской области приняло решение о реорганизации ГБУ «Центральная районная больница» в Кашарском районе, ГБУ «Центральная районная больница» в Тарасовском районе и ГБУ «Центральная районная больница» в Чертковском районе. Реорганизация произойдет в форме их присоединения к ГБУ «Центральная районная больница» в Миллеровском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После реорганизации лечебное учреждение в Миллерово будет называться «Миллеровская центральная районная больница». Больницы в Кашарском районе, в Тарасовском районе и в Чертковском районе будут ликвидированы как юрлица. Их имущество будет закреплено за больницей в Миллерово на правах оперативного управления.

Трудовые договоры с руководителями ГБУ «Центральная районная больница» в Кашарском районе, ГБУ «Центральная районная больница» в Тарасовском районе и ГБУ «Центральная районная больница» будут расторгнуты в установленном законом порядке.

Сергей Иванов