Самарский саксофонист Андрей Шабанов признан виновным в призывах к терроризму

Центральный окружной военный суд сегодня, пятого февраля, признал самарского саксофониста Андрея Шабанова виновным в призывах к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подсудимый приговорен к шести годам колонии общего режима. Также осужденному запрещено три года администрировать сайты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Андрея Шабанова арестовали в марте прошлого года после поста в интернете о действиях армии РФ. Мужчина неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно. Музыкант имеет инвалидность второй группы из-за аутоиммунного заболевания и неоднократно жаловался на ухудшение своего состояния в СИЗО, однако медики не обнаружили противопоказаний к содержанию обвиняемого под арестом.

В апреле Росфинмониторинг включил Андрея Шабанова в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму. До этого он уже подвергался уголовному преследованию: в марте 2022 года суд признал Андрея Шабанова виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 и 3 ст. 354.1 УК РФ) и оштрафовал на 50 тыс. руб. за то, что весной 2020 года он вместе с жителями Волгограда, Ульяновска и Перми опубликовал на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фото лидеров фашистской Германии.

Главный свидетель по делу о призывах к терроризму — Елена Бородина — в суде пояснила, что открыла страницу Андрея Шабанова в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ) и обнаружила тексты и изображения, которые признала «дискредитирующими».

Гособвинитель запрашивал для подсудимого восемь лет лишения свободы. В своем последнем слове перед оглашением приговора Андрей Шабанов заявил, что осознает, что совершил непатриотичный поступок и раскаивается.

Сабрина Самедова