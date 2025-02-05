В Люберцах во время пожара сгорело больше 30 маршруток

Стоянку маршруток в селе Верхнее Мячково Раменского района Подмосковья охватил пожар. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Информация о пострадавших не поступала.

«В селе Верхнее Мячково огонь охватил 400 "квадратов" стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин»,— рассказали в пресс-службе подмосковного МЧС. Как пишут местные Telegram-каналы, пожар начался на территории промзоны. Очевидцы предполагают, что от огня у заброшенных авто лопались газовые баллоны и колеса.

В 17:46 мск в МЧС рассказали о ликвидации открытого горения на стоянке. В 18:11 в ведомстве рассказали, что полностью ликвидировали пожар. Огонь тушили 25 пожарных.

Село, в котором начался пожар, было включено в состав Люберец 1 января. До этого Верхнее Мячково состояло в Раменском городском округе.