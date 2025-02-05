«На самом деле, это шанс»

Дональд Трамп опроверг утверждения о грядущей войне с Ираном. Президент США написал в социальной сети Truth Social, что намерен добиваться мирной ядерной сделки, чтобы Исламская Республика стала успешной и процветающей страной. Ранее он провел в Вашингтоне переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обещал решить проблему Ближнего Востока в целом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Тегерану неизбежно придется идти на уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Визит Биньямина Нетаньяху в США прошел на ура. Дональд Трамп обещал решить практически нерешаемую палестинскую проблему, в частности, путем расселения сектора Газа, изгнания из него «Хамаса» и превращения этой вечной горячей точки в цветущий оазис, «новый Дубай» или что-то похожее. Пишут, что это был чуть ли не экспромт: идея пришла в голову 47-му президенту Соединенных Штатов буквально накануне приезда израильского премьера.

Смысл в том, чтобы фактически забрать эту территорию под американский контроль, а население распределить по соседним и другим странам так, чтобы никто потом не пожалел. Пока что все это больше похоже на красивую сказку, хотя, чем жить в разрухе и вечной войне, рискуя каждый день быть убитым, логично все-таки переехать, получив на руки приличное пособие. И второй момент — если не можете решать свою судьбу самостоятельно, тогда придется доверить это кому-то другому.

Впрочем, в качестве главного следует выделить фактический ультиматум Ирану, в первую очередь потому, что это не проект, а реальность, то, что уже случилось.

Общий смысл такой — Америка хочет заключить с иранцами хорошую сделку: снять санкции, обеспечить инвестиции, поднять экономику, но Тегеран отказывается от ядерной программы и ему придется навсегда оставить в покое соседей, в частности, Израиль. Альтернативы нет. США дают определенное время на раздумье. Если ответ «нет», то Иран пожалеет. А пока, чтобы думалось легче, Трамп намерен оказать на Исламскую Республику «максимальное экономическое давление», включая полный запрет на экспорт нефти. Из Тегерана послышались примирительные заявления, мол, мы никакие не агрессоры, мы за мир и справедливость, но никакие санкции нам, конечно же, не страшны.

Но на самом деле выбора у режима аятолл особого нет: воевать с Америкой и Израилем на фоне энергокризиса и большого общественного недовольства — не лучшее решение. Поэтому единственная возможная тактика — тянуть время в надежде на то, что Трамп уйдет, вернутся миролюбивые демократы и все будет как раньше. Как бы то ни было, многое, если не все, зависит от стран региона, в том числе от Саудовской Аравии, которая явно не против стать частью цивилизованного мира. Свидетельство тому — приглашение голливудского композитора Ханса Циммера для работы над государственным гимном этой страны. Ближневосточные соседи как минимум готовы к обстоятельному разговору. На самом деле, для них это шанс. Не воевать сейчас нужно, а дружить и торговать на взаимовыгодной основе.

Что касается России и того, потеряет ли она партнера и влияние на Ближнем Востоке, то вопрос этот спорный. Иран — союзник, как известно, ситуативный, а что касается влияния, так оно же необязательно должно быть силовым, можно ведь другие решения найти, исходя из дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Между тем Трамп продолжает давить и пытается играть в мире первую скрипку. Но вот что удивительно — особого раздражения это не вызывает. Видно, нужен был кто-то, кто встряхнет мир, а даже самые, казалось бы, невероятные предложения намного лучше, чем ничего. И с этим также трудно поспорить.

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Дмитрий Дризе