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Детали «Волгонефть-239» войдут в экспозицию музея в Темрюке

Компания «Волгатранснефть» передаст часть оборудования с демонтируемого танкера «Волгонефть-239» Темрюкскому историко-археологическому музею и другим организациям. Демонтажные работы проводят с опережением графика, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на представителя компании Франца Куровского.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, сейчас отгружают металл. Технические ресурсы в наличии, а сотрудники работают в любых погодных условиях.

Господин Куровский также отметил, что музей планирует создать специальную композицию из полученного оборудования, которая будет доступна для посетителей.

Нурий Бзасежев

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