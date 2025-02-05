Детали «Волгонефть-239» войдут в экспозицию музея в Темрюке

Компания «Волгатранснефть» передаст часть оборудования с демонтируемого танкера «Волгонефть-239» Темрюкскому историко-археологическому музею и другим организациям. Демонтажные работы проводят с опережением графика, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на представителя компании Франца Куровского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, сейчас отгружают металл. Технические ресурсы в наличии, а сотрудники работают в любых погодных условиях.

Господин Куровский также отметил, что музей планирует создать специальную композицию из полученного оборудования, которая будет доступна для посетителей.

Нурий Бзасежев