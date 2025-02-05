В четверг в Черноземье будет облачно, без осадков, от -7°С до -1°С

В большинстве регионов Черноземья в четверг, 6 февраля, будет облачно, без осадков. Температура будет варьироваться от -7°С до -1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде температура составит от -5°С до -2°С. В течение суток ожидается облачность с прояснениями, без осадков.

В Воронеже ближайшей ночью также будет облачно с прояснениями при -8°С, без осадков. Днем — облачно при -2°С, осадков тоже не ожидается.

В Курске ночью будет облачно при -5°С, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при -2°С, без осадков.

В Липецке ночью ожидается переменная облачность при -4°С, без осадков. Днем — будет облачно, -3°С.

В Орле ближайшей ночью также будет облачно при -5°С, без осадков. Днем прогнозируется облачность с прояснениями при -1°С.

В Тамбове ночью будет облачно, температура составит -7°С, временами возможен снег. Днем синоптики обещают облачную погоду при -4°С, без осадков.

Анастасия Колпачева