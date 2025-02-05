В Самаре оставлен под стражей обвиняемый в нападении на депутата Михаила Матвеева

Уроженец Таджикистана Некруз Бохиров, обвиняемый в нападении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, не смог выйти из СИЗО. Постановление вынес Самарский областной суд, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Некрузу Бохирову инкриминируется покушение на убийство двух человек группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30; пп. «а», «б», «ж» , «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено в июле 2024 года в Промышленном районе Самары.

Следствие считает, что трое иностранцев, включая Некруза Бохирова, напали на Михаила Матвеева и его водителя, которые пытались помешать противоправным действиям мигрантов в отношении местных жителей. Парламентарий и автомобилист получили травмы.

Суд арестовал иностранцев, а затем продлевал срок их содержания под стражей. Адвокат Некруза Бохирова просил перевести его подзащитного под домашний арест или ввести в отношении мигранта запрет определенных действий.