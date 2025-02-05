Трюдо анонсировал экономический саммит Канады и США в Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с США в Торонто 7 февраля. В заявлении канадского правительства утверждается, что, хотя введение пошлин США на товары из Канады отложено на 30 дней, «это важная возможность построить долгосрочную программу процветания».

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Фото: Marko Djurica / Reuters Джастин Трюдо

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Экономический саммит Канада—США будет основываться на работе совета премьер-министра по канадско-американским отношениям и соберет канадских лидеров в торговле, бизнесе, государственной политике. Используя свои отраслевые знания, лидеры изучат пути роста экономики Канады, облегчения строительства и торговли внутри страны, диверсификации экспортных рынков и восстановления производительности»,— сообщило канадское правительство.

1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, а на энергоносители из последней — 10%. На следующий день власти Канады пообещали в ответ ввести пошлины в 25% на американские товары, среди которых мясо, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, алкогольная продукция. После состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом США Джастин Трюдо сообщил, что введение пошлин приостановлено как минимум на 30 дней. Оттава пообещала реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей.

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Лусине Баласян