Трюдо анонсировал экономический саммит Канады и США в Торонто
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении экономического саммита с США в Торонто 7 февраля. В заявлении канадского правительства утверждается, что, хотя введение пошлин США на товары из Канады отложено на 30 дней, «это важная возможность построить долгосрочную программу процветания».
Джастин Трюдо
Фото: Marko Djurica / Reuters
«Экономический саммит Канада—США будет основываться на работе совета премьер-министра по канадско-американским отношениям и соберет канадских лидеров в торговле, бизнесе, государственной политике. Используя свои отраслевые знания, лидеры изучат пути роста экономики Канады, облегчения строительства и торговли внутри страны, диверсификации экспортных рынков и восстановления производительности»,— сообщило канадское правительство.
1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, а на энергоносители из последней — 10%. На следующий день власти Канады пообещали в ответ ввести пошлины в 25% на американские товары, среди которых мясо, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, алкогольная продукция. После состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом США Джастин Трюдо сообщил, что введение пошлин приостановлено как минимум на 30 дней. Оттава пообещала реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тариф на час».