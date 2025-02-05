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Коммерсантъ FM
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Apple представила новое приложение для планирования мероприятий

Американская корпорация Apple выпустила приложение Apple Invites, которое можно использовать для планирования мероприятий. Скачать его могут пользователи сервиса iCloud с ценой от $0,99 в месяц, приложение работает только на iPhone с операционной системой iOS 18 и выше.

Фото: Apple

Фото: Apple

В приложении можно создавать и рассылать приглашения на мероприятия. Получатели приглашений смогут подтвердить свое участие независимо от наличия подписки iCloud, воспользоваться приложением можно также и в web-версии. После мероприятия гости смогут разместить в приложении видеозаписи и фотографии с события.

Поддерживается функция генерации фонов с помощью ИИ, есть также интеграция с Apple Maps и приложением погоды. Пользователи сервиса Apple Music смогут добавить к приглашению совместный плейлист.

Евгений Федуненко

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