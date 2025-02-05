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В Татарстане сельхозпредприятие выплатит деньги сестре погибшей на производстве

В Апастовском районе прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в сельскохозяйственном предприятии (СХП) «Нур» по факту несчастного случая на производстве, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Было установлено, что жительница села Тутаево, погибшая при несчастном случае на производстве в мае 2024 года, работала на сельхозпредприятии в качестве разнорабочей. При этом работодатель не оформлял с ней трудовые отношения.

Родственница погибшей женщины пояснила, что из-за отсутствия трудового договора не может получить с ООО СХП «Нур» причитающиеся выплаты в связи со смертью сестры.

Районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с требованием признать трудовые отношения. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение в законную силу не вступило.

Артём Дергунов

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