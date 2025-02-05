Продажи кофе в Краснодаре возросли на 76% за год

В Краснодаре за последний год значительно выросли продажи кофе. Как посчитали специально для «Ъ-Кубань» в сервисе «Яндекс Лавка», количество заказов данной категории увеличилось на 76%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наибольшую динамику продемонстрировали дрип-пакеты, спрос на которые возрос в 3,7 раза. Продажи капсульного кофе увеличились в 2,5 раза, а зернового — в 2 раза.

Краснодарцы отдают предпочтение дрип-пакетам с классическим и африканским миксом зерен.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае кофе за год подорожал на 12%. Медианная цена в январе—сентябре 2024 года составила 488 руб. за упаковку. В сравнении с 2019 годом стоимость продукта выросла на 40%.

Нурий Бзасежев