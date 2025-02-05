Водитель потерял сознание за рулем и попал в ДТП на Горьковском шоссе в Казани

На Горьковском шоссе в Казани водитель за рулем грузовика КамАЗ потерял сознание и въехал в металлическое ограждение, разделяющее полосы движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Пострадавших в аварии нет. ДТП зарегистрировали с материальным ущербом за частично поврежденное ограждение.

По информации Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у автомобилиста не выявили, но его направят на медицинское освидетельствование.

Реконструкцию Горьковского шоссе начали в 2022 году. На работы было выделено 27,1 млрд руб. Открытие обновленной дороги состоялось 12 декабря 2024 года.

Дарья Сайфиева