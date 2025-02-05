В Самаре ограничат движение из-за «Лыжни России»

Движение транспорта в Самаре будет ограничено субботу, 8 февраля. Это будет связано с проведением всероссийской гонки «Лыжня России» на базе спортивной школы «Чайка». Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00 (MSK+1) на ряде участков в Красноглинском районе. В частности, в указанный период перекроют Красноглинское шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо, а также автомобильную дорогу на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на погост.

Кроме того, будет подан дополнительный транспорт: автобусы маршрута №50у. Они проследуют от Барбошиной поляны до остановки «Улица Батайская» в поселке Красная Глинка с заездом на базу «Чайка».

Автобусы будут курсировать с 8:00 до 16:00 с интервалом в 20 минут. Для пассажиров на указанном маршруте действуют все виды льгот.

Самара стала одним из немногих городов, где не стали переносить проведение «Лыжни России». Ранее из-за потепления гонку отменили в ряде муниципалитетов, включая Оренбург.

Георгий Портнов