В Оренбурге из-за погоды отложили проведение «Лыжни России»

Проведение массовой гонки «Лыжня России» в Оренбурге отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Погода внесла свои коррективы. Оренбуржье и другие регионы вынуждены сейчас отказаться от проведения традиционной, полюбившейся жителям лыжной гонки»,— приводятся в сообщении слова председателя комитета по физкультуре и спорту оренбургской мэрии Сергея Леонова.

Изначально «Лыжню России» предполагалось провести 8 февраля на Большой поляне в Зауральной роще Оренбурга. Но отсутствие снега сделало невозможной подготовку качественной и безопасной трассы для гонки.

Кроме Оренбуржья из-за погоды «Лыжню России» отменили в ряде других регионов, в том числе в Тверской, Ярославской, Нижегородской, Липецкой и Владимирской областях. По словам Сергея Леонова, «есть шанс, что в феврале или в начале марта погода вернется в климатическую норму и "Лыжня России" в Оренбурге состоится». О новой дате проведения гонки в 2025 году сообщат дополнительно.

Георгий Портнов